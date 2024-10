Elezioni in Liguria, il centrosinistra sconfitto: Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione

Fino a qualche mese fa, sottolineano nel centrodestra, l’opposizione sperava in un 3 a 0, considerando non solo le elezioni in Liguria, ma anche quelle in Umbria e in Emilia Romagna. «Ora puntiamo alla vittoria anche in Umbria», la convinzione. «Ci sarà un 2 a 1 per noi», il 'refrain'. E’ chiaro che quello che si sta prefigurando per il dopo-Toti è un successo che i leader della coalizione rivendicheranno ad alta voce.

«Poco più di venti giorni fa il centrodestra era sotto di venti punti - il ragionamento ricorrente -, poi è arrivato Bucci... E tutto il centrodestra unito a suo sostegno».

L’idea Bucci, dopo un lungo tira e molla nell’alleanza, è stata partorita da Salvini, Tajani e Meloni, ma è stata proprio la premier a fare la telefonata decisiva per convincere il sindaco di Genova a scendere in campo. Pure per questo motivo, anche se sotto traccia qualcuno tra gli alleati sottolinea il calo di Fdi, nel partito di via della Scrofa si rimarca come la vittoria che si annuncia per Bucci è targata soprattutto Meloni.