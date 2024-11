Da Zelensky a Netanyahu, gli appelli a Trump. La Meloni: "Siamo nazioni sorelle"

Mentre il presidente francese Emmanuel Macron si è detto "pronto a lavorare insieme" con "rispetto e ambizione". «Il più grande ritorno nella storia politica degli Stati Uniti! Congratulazioni al presidente Donald Trump per la sua enorme vittoria. Una vittoria necessaria per il mondo!» ha scritto su X il premier ungherese, Viktor Orban.

«A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni "sorelle", legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente» ha scritto su X la premier Giorgia Meloni.

Nel centrodestra, Fi e FdI erano tutti convinti che Trump fosse la migliore delle soluzioni? «No, penso che altri anche nel centrodestra la pensassero in modo diverso, mi sembra evidente». Così come accade per «altre questioni europee, la Lega ha una posizione chiara». «Ciò», però "non intacca l’azione di governo che è un’azione italiana" ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl 102.5. Salvini ha affermato che è stato «uno dei pochissimi in Italia a non nascondere la preferenza» per Trump, «in un ragionamento di logica e interesse nazionale».