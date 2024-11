Fratelli d'Italia ironizza sulla sconfitta di Kamala Harris e attacca la Schlein: "La segretaria sempre sul pezzo"

"La segretaria sempre sul pezzo". Fratelli d'Italia, partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha pubblicato sui social un post con una foto di un altrettanto post dell'agosto scorso pubblicato da Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, a sostegno di Kamala Harris (la candidata dei democratici uscita sconfitta dalla battaglia elettorale contro Donald Trump).

Foti: "Un risultato che lascia ammutolita la sinistra italiana"

«Quella conseguita dal Partito Repubblicano nelle elezioni americane è una vittoria a tutto tondo che non si esaurisce con la straordinaria affermazione di Donald Trump ma che è accompagnata dalla riconquista del Senato. La vittoria di Trump anche nel voto popolare, dove un candidato presidenziale repubblicano non vinceva dal 2004 con George W. Bush, è la migliore dimostrazione del fatto che la demonizzazione dell’avversario finisce per travolgere chi se ne fa alfiere, a partire dai democratici che tutto hanno puntato in questi anni contro di lui. Dato per spacciato 4 anni fa, dopo la sconfitta con Biden, Trump è eletto, con grande messe di voti dal popolo americano, nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Un risultato che lascia ammutolita la sinistra italiana che, ancora una volta, si era spesa con proclami e peana a favore della vittoria di Kamala Harris.» Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.