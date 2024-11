Elezioni regionali: in Emilia Romagna e Umbria si vota oggi e domani. Tutti i candidati alla presidenza

Urne aperte dalle 7 di questa mattina nelle regioni Emilia-Romagna e Umbria dove si rinnovano i consigli regionali e si elegge il nuovo presidente. I seggi chiuderanno alle 23 e riapriranno domani lunedì 18 novembre dalle ore 7 alle 15. Dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. Il risultato è atteso nel tardo pomeriggio. Per questo turno elettorale le sezioni sono 4.529 per l'Emilia Romagna in un totale di 330 Comuni e mille sezioni per l'Umbria suddivise in 92 Comuni. In totale gli elettori chiamati al voto nelle due Regioni sono quasi 4,3 milioni. In Emilia Romagna Circa 3,6 milioni i cittadini emiliano-romagnoli al voto. Nell’ordine di come compaiono sulla scheda elettorale (di colore verde) e sui manifesti, i candidati alla carica di presidente della Giunta regionale sono: Michele de Pascale, nato a Cesena il 20 gennaio 1985; Elena Ugolini, nata a Rimini il 9 giugno del 1959; Luca Teodori, nato a Baden (Svizzera) il 10 novembre 1968; Federico Serra, nato a Trento il 18 maggio del 1991. 50 i posti nell’Assemblea legislativa. Di questi, due seggi sono riservati al presidente eletto e al candidato presidente secondo classificato.

In Umbria Sono nove i candidati alla presidenza della Regione in Umbria, dove tuttavia, in base alle previsioni della vigilia, si profila un testa a testa fra il centrodestra e il campo largo del centrosinistra, che sostengono, rispettivamente, le candidate alla presidenza Donatella Tesei, governatrice uscente, della Lega e la civica Stefania Proietti, attuale sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia. Gli altri in corsa sono Giuseppe Paolone con Forza del popolo; Marco Rizzo, Alternativa riformista e Democrazia sovrana e popolare; Martina Leonardi, Insieme per l’Umbria resistente; Elia Francesco Fiorini, Alternativa per l’Umbria; Giuseppe Tritto, Tritto presidente-Umani insieme liberi; Moreno Pasquinelli, Fronte del dissenso; Fabrizio Pignalberi, Quinto polo per l’Italia e Più Italia sovrana. Donatella Tesei, avvocata, è sostenuta dalle liste Udc, Alternativa popolare, Lega, Noi moderati-civici per l’Umbria, Tesei presidente, Forza Italia e Fratelli d’Italia; Stefania Proietti, ingegnera e ricercatrice, da Umbria domani, Civici umbri, Umbria per la sanità pubblica, Partito democratico, Umbria futura, Movimento 5 stelle e Alleanza verdi sinistra. Le liste ammesse sono quindi 23 e quasi 460 gli aspiranti consiglieri. La Regione va ad elezioni dopo la fine naturale della legislatura e a pochi mesi dalle comunali che a Perugia hanno visto prevalere la sindaca Vittoria Ferdinandi, sostenuta dal campo largo del centrosinistra, con una vittoria storica dopo dieci anni di amministrazioni di centrodestra (con il sindaco Andrea Romizi).