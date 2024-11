Costituente M5S, fine 'battiquorum': l'annuncio di Conte alla platea di Nova

Fine 'battiquorum'. Lo stesso Giuseppe Conte ad annunciare alla platea di Nova, la costituente M5s al Palazzo dei Congressi che il quorum richiesto per i quesiti riguardanti le modifiche dello Statuto - la maggioranza qualificata, cioè il 50% più uno degli aventi diritto, su 88.943 iscritti chiamati al voto - è stato raggiunto.«In un momento in cui trionfa la disaffezione per l’impegno politico, abbiamo raggiunto il quorum». Giuseppe Conte sottolinea alla platea di Nova che «è una soddisfazione per tutti, ma soprattutto - rimarca - è la vittoria di chi ha deciso di decidere». Un passaggio, questo, chiaramente rivolto alla battaglia per boicottare il voto online sui quesiti della Costituente portata avanti dalla vecchia guardia più vicina a Beppe Grillo. Un annuncio che il presidente M5s ha dato personalmente, interrompendo il panel con il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, è che è stata accolta con un applauso della platea.