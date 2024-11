All'Assemblea del Movimento Cinque Stelle domina il blu. Beppe Grillo sui social ironizza: "Da francescani a gesuiti"

Al Palazzo dei Congressi di Roma domina il blu. Colora pannelli, tappeti, grafiche e striscioni. Il giallo, colore legato storicamente al M5s, è solo quelle delle 5 Stelle, che pure compaiono nel lego di "Nova", la kermesse che chiude l’Assemblea Costituente del Movimento. Gli iscritti registrati per l’evento sono circa 3500, oltre 2 mila i posti a sedere. Il palco nella sala principale è circolare.

Contornato da centinaia di sedie disposte a cerchio, come se fosse un’assemblea delle origini. «Come l’abbraccio di una comunità che si riunisce per discutere», commenta qualcuno. Sulle poltroncine al centro della sala, si alternano big del Movimento e ospiti esterni: professori universitari, scrittori, scienziati, premi Nobel per l’economia, giornalisti. Dibattiti su salute, scuola, ambiente, lavoro, lotta alle mafie, giustizia, informazione e pace. Rappresentati e affrontati tutti e cinque i temi racchiusi nelle stelle del simbolo. La partecipazione dei militanti è attenta. Resistono a ore no stop di discussione sul palco e, a tratti, si animano. Tra i passaggi più applauditi nei vari panel, l’appello per la pace e per lo stop alle armi, la lotta al neoliberismo e alle élite, la rivendicazione di una «identità forte» del Movimento. Nel primo giorno di kermesse, non è mancata la contestazione di un ristretto gruppo di militanti, critici sul percorso Costituente. Fischi e mugugni anche quando Enrico Mentana parla di governo Draghi e di esigenza del centrosinistra di compattarsi.