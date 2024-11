Bocciato l'emendamento al taglio del canone Rai. Forza Italia vota con le opposizioni che attaccano: "Maggioranza in frantumi". Dal governo: "Un inciampo che non giova a nessuno"

L’emendamento sul taglio del canone Rai è stato bocciato con 12 contrari e 10 a favore, con FI che ha votato contro insieme all’opposizione.

Da palazzo Chigi: "L'inciampo della maggioranza sul taglio del canone Rai non giova a nessuno"

«Il Governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà. L’inciampo della maggioranza sul tema del taglio del canone Rai non giova a nessuno». E’ quanto fanno sapere fonti di palazzo Chigi.

Borghi (Lega): "Noi siamo per il taglio della tasse. Spiace per il voto di Forza Italia"

«Bocciato dalla commissione Bilancio il taglio del canone per tutti gli italiani. Il governo aveva dato l’ok per il taglio del canone Rai. Uno sconto di 20 euro per 20 milioni di abbonati fra cui milioni di famiglie povere. Purtroppo per PD, M5S Italia Viva e sinistra evidentemente uno sgravio per le famiglie non era utile e in commissione hanno votato contro». Lo afferma il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini.

«Spiace notare che al loro voto si è aggiunto il voto di Forza Italia - aggiunge - e l’emendamento è stato respinto per due voti. La Lega continuerà a sostenere ogni iniziativa per ridurre le tasse per famiglie e imprese, chi, come la sinistra, a parole dice di voler aiutare i poveri ma al voto la pensa diversamente sia almeno sincero nei confronti dei cittadini».