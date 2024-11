Ok al dl giustizia, ma senza il bavaglio alle toghe. Soddisfatta l’Anm: "La norma sui magistrati era malformulata"

Il decreto giustizia è stato approvato dal Consiglio dei ministri, ma senza le due norme più significative e discusse: il cosiddetto 'bavaglio ai magistrati' e la stretta sul cyber, con l’affidamento al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei poteri di impulso e coordinamento delle inchieste sul crimine cibernetico. È stato invece inserito un articolo che potenzia l’efficacia del braccialetto elettronico contro la violenza sulle donne.

Nonché una modifica secondo cui il commissario straordinario per l'edilizia carceraria può approvare i progetti per la costruzione di nuovi istituti di pena anche senza l’intesa «con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti», come era invece in precedenza.

Le fibrillazioni nella maggioranza e le misure saltate

Ci sono fibrillazioni nella maggioranza, e saltano per la terza volta in poche settimane due misure che erano state annunciate ed inserite nelle bozze circolate nei giorni scorsi. La prima prevedeva l’avvio dell’azione disciplinare per i magistrati che non si astengono dai procedimenti «quando sussistono gravi ragioni di convenienza».