Caos in commissione, slittano i tempi sulla manovra. Depositato un nuovo pacchetto di emendamenti dei relatori

Si incarta l’esame della manovra in commissione Bilancio alla Camera e slitta, dunque, l’approdo in Aula previsto finora per lunedì prossimo. E’ stato depositato in commissione Bilancio alla Camera un ulteriore pacchetto di sei emendamenti dei relatori. Oltre a questi c'è il deposito di un altro fascicolo di riformulazioni di emendamenti parlamentari. I due pacchetti insieme recepiscono, di fatto, le norme previste nel maxi-emendamento del governo che era circolato in forma di bozza. Quelli dei relatori - viene spiegato - sono divisi per materia in maniera congrua. Il termine per i sub-emendamenti al nuovo pacchetto di modifiche è fissato per domani sera alle 20.30. Le opposizioni vanno all’attacco stigmatizzando, tra l’altro, la poca chiarezza su tempi e contenuti di un provvedimento che il governo «sta di fatto riscrivendo». E chiedono un intervento del ministro dell’Economia in commissione.

Non si placano, intanto, le polemiche per l’emendamento dei relatori che equipara il compenso dei ministri non parlamentari a quelli eletti. Un incremento che, calcola il Sole24 Ore, sarà di 7.193 euro al mese per 17 tra i componenti 'tecnicì del governo Meloni: 8 ministri più altri 9 tra viceministri e sottosegretari. Un «salario massimo» per i componenti del governo, vanno all’attacco all’unisono il leader M5s Giuseppe Conte e la segretaria Dem Elly Schlein. Che, secondo quanto sottolinea il viceministro al Mef, Maurizio Leo attirandosi più di qualche ironia dall’opposizione, attiene a una «decisione dei parlamentari». Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto sottolinea come la scelta venga dai relatori della manovra e rivendica come nel governo «da due anni serviamo, con disciplina e onore» lo Stato «senza chiederci quale sia il trattamento economico». In ogni caso, pur dicendosi d’accordo con la misura specifica, suggerisce che essa valga «per chi verrà dopo di noi».