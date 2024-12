Meloni ad Atreju, l'attacco a Landini e Schlein. E sull'immigrazione: "I centri in Albania funzioneranno"

Immigrazione e lotta alla criminalità

La gestione dei flussi migratori è stata un altro punto centrale. Meloni ha difeso l’accordo con l’Albania per la creazione di centri per migranti fuori dai confini italiani, definendolo un modello per l’Europa. «Questo protocollo è l’iniziativa più temuta dai trafficanti di esseri umani. Non fermeremo questo progetto, sarebbe un favore ai criminali, e noi di favori ai criminali non ne facciamo», ha sottolineato con fermezza. A margine del tema immigrazione, la premier ha ribadito il suo impegno contro la mafia, chiedendo a tutto lo Stato e ai cittadini perbene di unirsi a questa battaglia. «Io non sono il nemico. Sono una persona perbene e continuerò a combattere affinché la criminalità organizzata venga estirpata dalle nostre istituzioni».

Critiche alla sinistra e ai sindacati

Non sono mancate le frecciate verso la sinistra e i suoi rappresentanti. Meloni ha replicato alle critiche sul rialzo delle pensioni minime: «Ci deridono perché abbiamo aumentato le pensioni di pochi euro, ma dimenticano che loro, in otto anni, le hanno alzate di appena 23 euro. Noi, in due anni, siamo già a 91 euro e supereremo i 100 per i pensionati più in difficoltà». Riguardo al segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, la premier ha puntato il dito contro «toni senza precedenti nella storia sindacale italiana», accusandolo di «incitare alla rivolta sociale non per i lavoratori, ma per la sinistra».