Ucraina, migranti, politica estera e ruolo di Fitto: Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue

Giorgia Meloni, alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre, quando i leader si riuniranno a Bruxelles per discutere di Ucraina, Unione europea nel mondo, Medio Oriente, resilienza e preparazione, migrazione e questioni di politica estera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è stato invitato a recarsi a Bruxelles per la riunione. I leader discuteranno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina in tutte le sue dimensioni, compresi gli ultimi sviluppi sul campo, nonché del sostegno globale che l'Ue continua a fornire all'Ucraina e al suo popolo. Finora l'Ue e i suoi Stati membri hanno fornito all'Ucraina sostegno per quasi 124 miliardi di euro. "Il prossimo Consiglio europeo sarà di fatto il primo di questa nuova legislatura europea, il primo presieduto da nuovo presidente Antonio Costa che ha manifestato a me e agli altri capi di Stato e governo la volontà di rendere i lavori più snelli e concreti, evitando di addentrarsi nelle conclusioni in questioni di dettaglio. È una impostazione che ho condiviso molto, oggi più che mai di fronte a sfide nuove e più complesse di fronte a cui c'è il rischio di marginalizzazione se non di irrilevanza dell'Europa c'è la necessità di focalizzarci" ha detto Meloni.

La vicepresidenza Ue a Raffaele Fitto La vicepresidenza esecutiva della Commissione Ue a Raffaele Fitto "non è solo un titolo onorifico ma uno strumento concreto che consentirà di supervisionare e coordinare settori strategici come agricoltura, pesca, economia del mare, housing sociale: la sensibilità italiana può contribuire ad un approccio pragmatico superando quello ideologico e dogmatico" degli ultimi anni, ha detto Meloni. "Questo sarà anche il primo Consiglio dopo l'insediamento dei commissari, l'ultima volta dovevamo ancora attraversare il percorso parlamentare di conferma, non semplice né immune da polemiche politiche anche aspre ma mi sento di poter dire con orgoglio missione compiuta". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Fitto è "un politico di valore stimato in Italia e in Europa" e "possiamo riconoscere come il ruolo sia adeguato al peso della nostra nazione in Europa, conferma la centralità dell'Italia".