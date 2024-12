Domani la sentenza su Open Arms, Germana': "Direttivo Lega in Sicilia, vicinanza a Salvini"

«Manca un giorno alla sentenza dell’assurdo processo Open Arms contro Matteo Salvini, colpevole solo di aver difeso l’Italia. Proprio per questo, la Lega Sicilia ha organizzato per oggi un direttivo straordinario a Palermo, a cui parteciperanno tutti i deputati regionali e nazionali siciliani, i commissari provinciali e gli esponenti del partito regionale per esprimere solidarietà a Salvini. Il vicepremier non sarà presente, ma prenderà parte all’incontro il vicesegretario federale della Lega Claudio Durigon. Domani, decideranno se difendere il proprio Paese è un reato o un dovere. Noi sappiamo qual è la cosa giusta e da che parte stare: da quella della sicurezza dei nostri confini e, quindi, dalla parte di Salvini senza se e senza ma». Così il senatore siciliano e commissario regionale della Lega, Nino Germanà.