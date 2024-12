Meloni al vertice Nord-Sud: "Russia e organizzazioni criminali non mineranno la nostra sicurezza". E sul tema dei migranti in Albania: "Domani vertice per capire come procedere"

"Vogliamo difendere i confini esterni e non vogliamo permettere alla Russia o alle organizzazioni criminali di minare la nostra sicurezza". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni al termine del vertice Nord-Sud di Saariselka, nella Lapponia finlandese. "L'Ue sta fronteggiando grandi sfide. I nostri Paesi sono stati spesso considerati e si sono trovati su parti opposte nell'Ue, con il Nord e i cosiddetti frugali da una parte e le nazioni del Sud, accusate di essere 'spendaccione', cosa che credo sia un pregiudizio, dall'altra. Queste nazioni sono qui ora per parlare del tema della sicurezza, e questo dimostra che abbiamo capito che il mondo è cambiato e non possiamo affrontare le sfide se non capiamo il punto di vista e i problemi degli altri". "Ho convocato per domani una riunione sul tema dell'Albania per capire come procedere", ha detto Meloni rispondendo ad una domanda al termine del vertice Nord-Sud di Saariselka. "Mi pare che la Cassazione abbia dato ragione al governo, è diritto dei governi stabilire quali siano i Paesi sicuri" mentre i giudici possono "entrare nel singolo caso, non disapplicare in toto".

Sulla sentenza Open Arms "mi pare un fatto che l'oggetto del processo a Salvini fossero le sue scelte politiche piuttosto che effettivi reati e che la giurisdizione sia stata usata per condizionare la politica" ma "oggi sia io che Salvini siamo contenti dell'ottimo lavoro che sta facendo il ministro dell'Interno" delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha risposto la presidente del Consiglio Giorgia a una domanda sulla possibilità che il vicepremier leghista possa tornare al Viminale. "Si discute molto su cosa accadrà con Trump - ha detto la premier -. Io non penso a cosa l'America può fare per noi ma cosa noi possiamo fare per noi stessi. Dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e abbiamo bisogno di strumenti, abbiamo differenti punti di partenza, dobbiamo incontrarci a metà strada". "Io penso che su Trump non dovremmo seguire i rumors - ha detto Meloni commentando la richiesta di Trump di innalzare al 5% del Pil il contributo dei paesi alla Nato-: ho sentito per esempio l'ultima cosa che ha detto sull'Ucraina, 'stiamo lavorando per la pace ma non possiamo avere la pace abbandonando l'Ucraina', che è all'incirca quello che ho detto io per anni. Aspetterei a capire esattamente quale sia la volontà del nuovo presidente degli Stati Uniti".