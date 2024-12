Natale, cosa dire ai parenti al cenone? La sfida in politica di FdI e Pd tra cuneo fiscale e sanità, superbonus e migranti

Parenti, cenoni, tavole imbandite, ma anche le inevitabili discussioni sulla politica. Pd e Fratelli d’Italia, nella giornata della Vigilia di Natale, si sfidano sui social a colpi di manuali d’uso su come affrontare le riunioni natalizie in famiglia. «Se a tavola hai lo zio di sinistra che si lamenta delle tasse, tu ricordagli che il taglio del cuneo fiscale è stato reso permanente», è il consiglio di Fratelli d’Italia. «Ah ti hanno fissato la visita medica a marzo 2026. Forse non è colpa dei medici, zio, ma di chi taglia la sanità pubblica, favorendo gli amici del privato?», risponde il Partito Democratico.

Entrambi i suggerimenti sono contenuti nei rispettivi 'vademecum' condivisi sui social dai partiti guidati da Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

"Manuale d’uso per una vigilia con parenti di sinistra", è la campagna dell’account ufficiale di FdI, lanciata con una card in cui si vede l’immagine della copertina di un libro, con il titolo in rosso e il mezzobusto di Meloni. Dallo zio al «cugino di sinistra che critica le risorse in manovra». Quindi l’obiezione, proposta da FdI: «Tu ricordagli che sarebbe potuto fare di più se non ci fosse stato il superbonus, un super debito da 137 miliardi».