Da "Banda Bassotti" a "padre nobile", De Luca sotterra l'ascia contro Schifani: "Patto nel nome della buona amministrazione". Il Governatore: "Riprendiamo un discorso"

Cateno De Luca non la definisce un’alleanza, ma è qualcosa che le somiglia molto la strategia ufficializzata oggi, nel salone degli Specchi della Città metropolitana, dal leader di Sud chiama Nord e che lo vede al fianco del presidente della Regione, Renato Schifani (collegato da remoto). Un patto nel nome dell’amministrazione, così viene presentato da De Luca, che sotterra definitivamente l’ascia di guerra nei confronti del governatore siciliano (si ricorderanno definizioni pesanti come “banda bassotti della politica”, “ologramma”, “pavido e inadeguato”), definito oggi addirittura “padre nobile” della politica. De Luca parte da lontano nel suo intervento, con Schifani in collegamento da Palermo: “Nel 2019 - esordisce De Luca - Schifani diede il suo assenso al cosiddetto patto della Madonnina, che portò una nostra candidata nelle liste di Forza Italia per le Europee e all’accordo sulla legge per il risanamento, suggellato con l’intervento di Silvio Berlusconi. Ci siamo incontrati a ottobre scorso, con l’intermediazione del presidente dell’Ars Galvagno ed è iniziato un dialogo concreto, tradotto in risultati legislativi. Noi non nasciamo per fare opposizione, siamo un movimento di sindaci e amministratori. Non siamo tra quelli che vogliono vegetare tra i banchi dell’opposizione perché è più comodo e non ci si compromette. Ribadisco anche oggi che nel 2022 abbiamo lanciato una sfida necessaria, per sdoganare il nostro progetto a livello regionale e nazionale. E ci siamo riusciti. Noi vogliamo amministrare, la nostra prospettiva non è quella dell’isolamento, ma di entrare in una coalizione per poter incidere. Quale coalizione? Il 2025 sarà fondamentale per capire chi saranno i compagni di viaggio. Io preferisco la strategia alla tattica: siamo presenti in tutti i sondaggi, manteniamo quella posizione di tutto rispetto concentrata maggiormente in Sicilia. La tattica suggerirebbe un accordo con il centrosinistra per togliere voti al centrodestra o farlo col centrodestra per blindare gli unici seggi che in Sicilia non sono andati a questa coalizione. Non è questa la nostra visione: vogliamo incidere su temi ben precisi, sull’amministrazione, individuare le tematiche e le soluzioni. Intanto la nostra azione all’Ars si traduce in risultati, ottenuti incidendo sulla Legge di Stabilità”, e qui vengono elencati vari elementi finiti dentro la Finanziaria regionale. “L’accordo col governo è stato aprirsi alle proposte dell’opposizione, evitando ostruzionismi - ha aggiunto De Luca -. E devo dare atto al presidente Schifani che, pur avendo i numeri blindati, ha voluto evitare il corpo a corpo, facendo proprie le proposte valide, fatte alla luce del sole dall’opposizione”.