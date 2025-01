Meloni elogia Musk e valuta se volare da Trump il 20

Sull'agenda di Giorgia Meloni, per ora, il 20 gennaio c'è un invito. Alla Casa Bianca, per l'insediamento di Donald Trump che tornerà alla guida degli Stati Uniti. Un invito che non è ancora un impegno preso, né annullato. La premier deciderà nei prossimi giorni se partecipare. E nel frattempo, nell’ottica dei buoni rapporti da tenere e confermare oltreoceano, Meloni riserva ancora complimenti a Elon Musk. Lo fa in una lunga intervista al settimanale Sette. In un crescendo che, parlando del proprietario di X e Tesla, va da «un uomo geniale» a «una grande personalità del nostro tempo». Fino a «un innovatore straordinario e che ha sempre lo sguardo rivolto al futuro». E di sicuro «non un mostro» come lo dipinge la sinistra, solo perché «ha scelto il campo ritenuto sbagliato della barricata». Quindi sentenzia: «Io, da sempre, non ragiono così».

Parole che confermano la sintonia con il magnate americano voluto e acclamato l’anno scorso ad Atreju, la festa organizzata da Fratelli d’Italia. E più volte immortalato in foto insieme alla premier, vicini e sorridenti. A domanda se sono amici, Meloni però glissa e preferisce la risposta più neutra: siamo "due persone che hanno un ottimo rapporto». Senza negare le differenze: «Ci sono cose su cui il nostro punto di vista è più simile, altre che ci vedono più distanti, ma questo non impedisce il confronto». Anzi, insiste: «Trovo naturale poter dialogare con lui». Una stima e vicinanza che da tempo 'contendè a Matteo Salvini. In una gara di elogi a cui anche oggi il vicepremier leghista non si sottrae. «Potrà fare il bene non solo degli Stati Uniti ma anche del nostro paese - rimarca Salvini in una diretta sui social - perché con i satelliti di Starlink penso che si potrebbero connettere anche tante città italiane che oggi non hanno connessione». E non lesina complimenti: «è un grande, un genio, un visionario che sta dando lavoro a centinaia di migliaia di persone».