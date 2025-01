Terzo mandato per De Luca (presidente della Regione Campania), il centrodestra ricorre al Tar

Mentre si va verso un no del Governo sul terzo mandato - la decisione di presentare un ricorso alla Consulta potrebbe essere presa nei prossimi giorni - alcuni consiglieri regionali della Campania (centrodestra e indipendenti) hanno deciso di ricorrere alla magistratura amministrativa per chiedere l’annullamento della seduta del Consiglio regionale nel corso della quale si è dato - a maggioranza - il via libera a De Luca per candidarsi appunto per la terza volta alla guida della Campania. In punta di diritto i ricorrenti contestano «la palese violazione e la falsa applicazione della legge in materia di regolamento interno del Consiglio regionale della Campania, oltreché degli articoli 3 e 97 della Costituzione». Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, interviene dopo la nota degli esponenti del centrodestra per precisare che «sul terzo mandato la linea sarà dettata dal governo nella seduta del 7 gennaio, in accordo con i leader nazionali». «Il Tar - aggiunge - non ha competenza sulla legittimità della legge relativa al terzo mandato, ma solo sulle procedure seguite. È importante - precisa ancora Martusciello - distinguere tra i due ambiti: quello tecnico-giuridico delle procedure e quello politico, che sarà affrontato in sede governativa».

Martusciello è uno dei tre esponenti del centrodestra che hanno dato la loro disponibilità alla candidatura. Con lui, che rappresenta FI, il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, in quota FdI, e il parlamentare della Lega, Gianpiero Zinzi. La presentazione del ricorso per chiedere l’annullamento della seduta del Consiglio regionale è stata proposta dal capogruppo della Lega, Severino Nappi e condivisa da tutti i consiglieri del centrodestra: Carmela Rescigno, Aurelio Tommasetti, Antonella Piccerillo, Alfonso Piscitelli, Maria Muscarà, Cosimo Amente, Raffaele Maria Pisacane, Stefano Caldoro, Nunzio Carpentieri, Francesco Cascone, Livio Petitto e Massimo Grimaldi. Al momento il governatore della Campania non replica a quest’ultima iniziativa, deciso ad andare avanti per la sua strada perché - dice - deve portare a completamento le attività avviate per la Campania. Decisione che ha creato imbarazzo anche nel suo partito, il Pd, da sempre contrario. Insomma quella del terzo mandato è innanzitutto una questione politica sia nel centrosinistra sia nel centrodestra e che si intreccia con una questione di ricorsi e di tempi della giustizia.