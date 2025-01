Mattarella "l'erede di Moro": a Palermo il 45esimo anniversario del delitto tra ricordo e ricerca di verità

Tra il ricordo di un politico «valoroso» che non si piegò alla mafia e la richiesta di una verità piena si è celebrato a Palermo il 45esimo anniversario dell’uccisione di Piersanti Mattarella, l’ex presidente della Regione siciliana, fratello dell’attuale capo dello Stato, assassinato davanti agli occhi della moglie, della figlia e della suocera il 6 gennaio del 1980 mentre stava andando a messa. Uno dei primi “delitti eccellenti” di Cosa nostra di cui solo alcuni aspetti sono stati chiariti.

Solo di alcuni giorni fa la notizia che i magistrati di Palermo avrebbero identificato i due killer dell’esponente democristiano che tentava di liberare la politica siciliana dal giogo mafioso, per anni rimasti ignoti. Entrambi - si tratta dei boss Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese - scontano in carcere decine di ergastoli. Uno sviluppo che squarcia il buio dei tanti misteri - solo i mandanti sono stati condannati - che avvolgono un omicidio che, hanno sempre ipotizzato gli investigatori, non avrebbe fatto comodo solo a Cosa nostra.

Ieri mattina il figlio dell’ex presidente, Bernardo Mattarella, i nipoti, magistrati, esponenti delle istituzioni e tanti cittadini comuni hanno voluto rendere omaggio alla figura del politico nel corso di una cerimonia organizzata sul luogo dell’eccidio, compiuto in via Libertà, vicino all’abitazione della vittima. E se il ministro dell’Interno Piantedosi ha definito Mattarella «esempio di impegno e dedizione al bene comune», i presidenti del Senato e della Camera La Russa e Fontana hanno parlato di «simbolo di coraggio», «integrità civile» e «dedizione al servizio delle istituzioni e della comunità».

Decine di politici di ogni schieramento hanno voluto rendere omaggio a Piersanti Mattarella, in tanti auspicano che gli ultimi sviluppi delle indagini possano consegnare ai cittadini e ai familiari la piena verità sull’agguato.

«Accogliamo con speranza e fiducia la nuova indagine avviata dalla Procura di Palermo per fare finalmente piena luce sugli esecutori materiali del suo barbaro assassinio. È un passo necessario per restituire verità e giustizia, non solo alla memoria di Mattarella e ai suoi familiari, ma a tutti i siciliani che credono in un futuro di legalità e progresso. Nel suo ricordo ribadiamo con forza il nostro impegno per costruire una Sicilia migliore, nel solco dei valori che egli ha incarnato», ha scritto in una nota il presidente della Regione siciliana Renato Schifani che ha delegato a presenziare alla cerimonia l’assessore Scarpinato. Così come il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, assente, che ha inviato un assessore della sua giunta.

E a intravedere sprazzi di luce in una inchiesta per troppo tempo rimasta su un binario morto è anche la segretaria del Pd Elly Schlein. «Dopo 45 anni iniziamo a vedere, grazie al complesso e difficile lavoro della magistratura, uno spiraglio di verità e giustizia su uno dei delitti politici più drammatici della nostra storia», ha scritto.

Più articolata l’analisi dell’ex presidente della commissione antimafia, Rosy Bindi, che mette a fuoco una chiave di lettura politica: «Penso che Piersanti Mattarella sia stato ucciso per due motivi, entrambi profondi. Stava lavorando per una Regione con le carte in regola. Era convinto che, se la Sicilia avesse iniziato a rispettare le leggi - aggiunge - la mafia non avrebbe più avuto ossigeno. Non era un uomo dell’antimafia retorica».

C’è inoltre dietro il suo omicidio una ragione politica, «perché Mattarella era il vero erede di Moro. In Sicilia aveva portato a termine l’operazione morotea, varando una giunta con l’appoggio esterno del Pci. Siamo alla vigilia del congresso della Dc, quello in cui Donat Cattin porta la Dc a rompere con il Pci. Se ci fosse stato Mattarella in vita, probabilmente questa svolta non ci sarebbe stata».

Secondo Bindi «la verità giudiziaria forse verrà fuori ma la verità storica già la conosciamo. Il progetto di piena attuazione della Costituzione è sempre stato avversato in questi ottant’anni. I nemici sono sempre stati gli stessi, palesi e occulti; la mafia, il terrorismo, i servizi segreti deviati, la massoneria deviata e il neofascismo stragista. C’è ancora qualcuno che continua a lavorare contro quel progetto di democrazia». E conclude: «Vedo all’opera forze che non hanno mai accettato la nostra Costituzione antifascista. Io non parlo del fascismo del Ventennio. Questi sono gli eredi di un altro fascismo - conclude Bindi - quello degli anni Settanta, che ha sempre combattuto la Costituzione. E quel cordone non mi sembra che sia mai stato davvero reciso».

