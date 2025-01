Scoppia la polemica politica per il caos treni. Le opposizioni attaccano, la Lega difende Salvini: "Lavora 14 ore al giorno"

Per difendere il loro leader Matteo Salvini, attaccato in qualità di ministro dei Trasporti dalle opposizioni per l'ennesimo blocco dei treni sulla rete ferroviaria italiana, scendono in campo i parlamentari della Lega.

"Dopo decenni di investimenti bloccati e di NO - scrivono i senatori della Lega in Commissione Trasporti a Palazzo Madama in una nota - Salvini sta rimettendo in moto l'Italia. Più di 1200 cantieri ferroviari, record di treni in viaggio e passeggeri trasportati ogni giorno. C'è chi fa, e quindi deve risolvere problemi gravi ed ereditati, e chi critica dopo aver fallito o essere stato immobile".

Anche il vice segretario della Lega Andrea Crippa si muove in difesa di Salvini: "Il guasto ce l'hanno nei loro organigrammi di potere i partiti delle opposizioni che in queste ore stanno attaccando vergognosamente Matteo Salvini per i ritardi e le cancellazioni sulla linea ferroviaria a causa di un guasto, che secondo le prima indicazioni della Polfer avrebbe riguardato un danno alla linea aerea che sarebbe stato causato da un treno in partenza, questa mattina. Il ministro Salvini, ricordo agli incompetenti e disinformati esponenti della sinistra - ha proseguito - lavora 14 ore al giorno per efficientare e migliorare le linee non solo ferroviarie, ma di qualunque tipo di trasporto si tratti in Italia.