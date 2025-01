Caos treni, Salvini parla alla Camera: "Incendi dolosi, incidenti, problemi elettrici. Ma non ci faremo intimidire". E aggiunge: "Ho le spalle larghe e non mi fermo se sono nel giusto"

«Un grande Paese come l’Italia non si fa e non si farà mai intimidire, lo dico perchè da anni la rete ferroviaria è oggetto di attacchi». Lo ha detto il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini nella sua informativa alla Camera sui disservizi registrati negli ultimi mesi sulla rete ferroviaria.

"Un'escalation preoccupante"

«Io scelgo di far parlare la realtà - ha aggiunto - dopo i controlli effettuati. Abbiamo un quadro di esplosioni, incendi dolosi, incidenti, problemi elettrici. Problemi che, dopo le denunce e gli esposti, non si sono più verificati. Un escalation preoccupante che non abbiamo mai voluto sottolineare per senso di responsabilità, in attesa di raccogliere informazioni più precise».

"Personale Fs e forze Ps non meritano polemiche"

«Consentitemi di esprimere il mio e vostro sostegno ai 92mila dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato e agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine che ogni giorno sono impegnati in attività delicate e non meritano le troppo polemiche, insinuazioni e accuse che a volte ci sono anche sul loro operato».