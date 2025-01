Il Caso Santanché agita la maggioranza, Meloni medita ma la ministra non pensa alle dimissioni

Il rinvio a giudizio di Daniela Santanchè , ministra del Turismo, per falso in bilancio e la richiesta di processo per truffa all’Inps legata alla cassa Covid stanno agitando il panorama politico. Nonostante la complessità della situazione, al momento non sembrano previste dimissioni immediate , anche se il dibattito interno alla maggioranza è in corso, con valutazioni sull’impatto del caso sull’azione di governo.

Le prossime mosse

Santanchè, impegnata in una riunione a Milano, ha definito «surreali» le voci di sue imminenti dimissioni e mantiene in programma una missione in Arabia Saudita nei prossimi giorni. L’ipotesi di una sostituzione, secondo fonti interne alla maggioranza, potrebbe essere presa in considerazione non prima di marzo, soprattutto in attesa della decisione della Cassazione, il 29 gennaio, sulla competenza territoriale del processo per la cassa Covid.

Il futuro politico della ministra rimane incerto, con riflessioni in corso ai vertici del governo su come gestire un caso che potrebbe indebolire l’azione complessiva dell’esecutivo.