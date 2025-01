La Lega come Trump: "L'Italia fuori dall’Oms". Frenata degli alleati. L'opposizione all’attacco: annuncio inquietante

Tra i punti critici evidenziati, l'OMS è descritta come un "carrozzone" con forti interessi privati . Oltre alla Fondazione Gates, anche la Gavi Alliance , fondata dallo stesso Gates, è citata come parte di un sistema che «costa troppo e offre poco». Il professor Roy De Vita ha sottolineato che «l’Oms, così com'è gestita, è inefficace e costosa».

Borghi ha spiegato che la Lega si oppone a una governance sovranazionale che considera inefficiente e sbilanciata: «Gli stipendi all’Oms sono troppo alti, si parla di 150mila euro esentasse di media , e ci sono stati casi di abusi in Africa silenziati. La governance è influenzata da privati come Bill Gates , che figura tra i principali finanziatori dell’ente».

Bagnai ha ribadito la necessità di recuperare sovranità nazionale, riducendo la dipendenza da organizzazioni multilaterali ritenute "sportelli unici del lobbista".

Le reazioni degli alleati: tensione nella maggioranza

All’interno della coalizione di governo, però, la proposta della Lega non ha trovato un sostegno unanime. Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia, ha definito l’iniziativa «azzardata e controproducente», evidenziando che «uscire dall’Oms significa perdere un forum cruciale per la gestione delle emergenze sanitarie». Anche Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha espresso contrarietà: «Non si affrontano le grandi sfide da soli. Emulare Trump non serve. L’Italia dovrebbe essere protagonista nel miglioramento dell’Oms, non nel disimpegno».

L’opposizione attacca: un ritorno al passato

Il Pd ha lanciato accuse durissime, definendo la proposta "inquietante". Il deputato Silvio Lai ha criticato l’approccio della Lega, ricordando le lezioni della pandemia: «Senza l’Oms, il ritardo nella comunicazione del virus potrebbe causare ulteriori catastrofi». Ha inoltre sottolineato il rischio di isolamento internazionale: «Se scoppiasse una nuova pandemia, gli Stati Uniti, fuori dall’Oms, non avrebbero obblighi di condivisione delle informazioni».