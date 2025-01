Giorgia Meloni: «E' interesse di Italia e Arabia stringere rapporti strategici»

Un altro tema centrale del punto stampa è stato il possibile ingresso dell'Arabia Saudita nel Global Combat Air Programme (Gcap), il progetto internazionale per lo sviluppo di un caccia di nuova generazione, a cui partecipano Italia, Regno Unito e Giappone. «Siamo favorevoli all’ingresso dei sauditi nel Gcap, chiaramente è un lavoro non immediato, perché dobbiamo chiudere il lavoro a tre con il governo della Gran Bretagna e del Giappone e favorire un avvicinamento del Regno Saudita», ha dichiarato la premier. La collaborazione potrebbe rappresentare un’opportunità strategica sia per l’Italia che per l’Arabia Saudita, consolidando legami industriali e militari.

Rapporti strategici tra Italia e Arabia Saudita

La premier ha poi sottolineato l'importanza di rafforzare i rapporti strategici tra i due Paesi: «Italia e Arabia Saudita hanno interesse a stringere rapporti strategici» in vari ambiti, tra cui l’energia, la sicurezza e la cooperazione economica. Tuttavia, Meloni ha tenuto a precisare che rimane ferma su un tema delicato: «Altro tema è la questione di chi dovesse favorire attività di proselitismo in Europa e su questo io non ho cambiato idea. Ma non mi pare che ci sia nulla di tutto questo nel lavoro che abbiamo fatto in questi giorni». Una puntualizzazione che sottolinea come i rapporti diplomatici non debbano mai andare a discapito dei valori fondamentali.