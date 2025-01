Meloni annuncia una strategia nazionale contro l'antisemitismo: "Fascismo complice di Shoah e leggi razziali"

Ottant’anni fa, il 27 gennaio 1945, i cancelli di Auschwitz furono abbattuti, rivelando al mondo intero l'orrore del genocidio nazista. Fu la fine di un incubo per i sopravvissuti e l'inizio di una presa di coscienza collettiva su una delle più grandi tragedie della storia: la Shoah. Quel giorno segnò la caduta del muro che nascondeva l'abominio del piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico, un piano di disumana ferocia che colpì uomini, donne, bambini e anziani, strappandoli dalle loro case e portandoli nei campi di sterminio, dove furono uccisi solo per la loro appartenenza religiosa.

Meloni ha sottolineato quanto dobbiamo ai testimoni di quella tragedia: «Se oggi conosciamo ciò che è accaduto, lo dobbiamo soprattutto a loro. "Sono vivo affinché possa testimoniare. C'era un disegno più grande per me, e andrò avanti a ricordare finché vivrò", ha detto Sami Modiano. Un insegnamento straordinario, che dobbiamo far nostro per coltivare la memoria e accrescerne, sempre di più, la consapevolezza nelle giovani generazioni».

Meloni ha inoltre richiamato l'attenzione su un fenomeno che, nonostante il crollo del nazismo, non è stato sconfitto: l'antisemitismo. «L'antisemitismo non è stato sconfitto con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz. È una piaga che è sopravvissuta alla Shoah, ha assunto declinazioni diverse e si propaga attraverso strumenti e canali nuovi. Combattere l’antisemitismo, in tutte le forme in cui si manifesta, antiche e moderne, è una priorità di questo Governo», ha dichiarato. Per questo motivo, è stata annunciata l'elaborazione di una nuova Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo, un documento che mira a fissare obiettivi e azioni concrete per contrastare un fenomeno che non ha diritto di cittadinanza nelle società moderne.