Calenda: "Disastro del governo su Almasri, ma avviso di garanzia surreale". Renzi: "Meloni cavalca questo momento per alimentare il suo vittimismo"

«Su Almasri il governo italiano ha combinato un disastro, raccontando un mare di balle agli italiani. Dopodiché che un presidente del Consiglio venga indagato per un atto che risponde evidentemente ad una «ragione di Stato» (mai ammessa) è surreale e non accadrebbe in nessun altro Paese occidentale. Si saldano così due errori e si riacutizza lo scontro tra poteri dello Stato. Non un bello spettacolo». Così il leader di Azione Carlo Calenda sull'avviso di garanzia a Giorgia Meloni.

Renzi: "Meloni vuole cavalcare questo avviso di garanzia per alimentare il suo vittimismo"

«La scelta di rimpatriare il criminale libico è una scelta politicamente sbagliata, compiuta da Giorgia Meloni e da questo governo. Sono stato tra i primi a definirla, in Aula, una follia. Penso che sia un errore clamoroso e marchiano sotto il profilo politico. Sul punto di vista giudiziario, invece, non mi esprimo». Così Matteo Renzi sui social. «Non tocca a me giudicare e sono sinceramente garantista. Quindi - rivendica il leader Iv - non faremo a Giorgia Meloni quello che lei ha fatto a noi e alle nostre famiglie. Per noi la presidente del Consiglio è innocente come chiunque è innocente fino a sentenza passata in giudicato». «Noi non attacchiamo sul piano giudiziario: noi facciamo politica. E ho l’impressione che Giorgia Meloni voglia cavalcare questo avviso di garanzia, che è un atto dovuto, per alimentare il suo naturale vittimismo. La gestione della vicenda Almasri per noi - sottolinea ancora - non è un crimine: è peggio. E’ un errore».