Chi è Luigi Li Gotti, l'ex sottosegretario calabrese che ha presentato l'esposto da cui è nato il procedimento che vede indagati Meloni e alcuni ministri

E’ stato l’avvocato Luigi Li Gotti (calabrese classe 1947, nato a Mesoraca in provincia di Crotone) a depositare l’esposto da cui è nato il procedimento, a Roma, che vede indagata la premier Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano . Nel fascicolo si ipotizzano i reati di favoreggiamento e peculato in relazione «alla liberazione di Osama Almasri, catturato su mandato della Corte Penale Internazionale, con l’accusa di tortura, assassinio, violenza sessuale, minaccia, lavori forzati, lesioni in danno di un numero imprecisato di vittime detenute in centri di detenzione libiche. Si allega all’uopo il resoconto giornalistico sui fatti», scrive Li Gotti nella denuncia visionata dall’AGI, e «si chiede che vengano svolte indagini sulle decisioni adottate e favoreggiatrici del suddetto Osama Almasri - si legge ancora - nonchè sulla decisione di utilizzare un aereo di stato per prelevare il catturato (e liberato) a Torino e condurlo in Libia».

Chi è Luigi Li Gotti

Luigi Li Gotti è un avvocato e politico italiano, noto per il suo ruolo come sottosegretario alla Giustizia nel governo Prodi II (2006-2008). È una figura di spicco nel panorama politico e giudiziario italiano, con una carriera significativa sia come legale sia come rappresentante delle istituzioni.

Profilo professionale

Li Gotti è avvocato penalista di grande esperienza, noto soprattutto per aver difeso clienti coinvolti in processi di criminalità organizzata e per le sue competenze in materia di giustizia penale. Ha avuto un ruolo rilevante in alcuni processi importanti contro la mafia e ha maturato una profonda conoscenza delle dinamiche del crimine organizzato in Italia.

Grazie alla sua esperienza come legale, è stato spesso considerato un esperto nei temi della sicurezza, del contrasto alla criminalità organizzata e delle politiche per il sistema giudiziario.

Carriera politica

Li Gotti si è affermato politicamente come membro dell'Italia dei Valori (IdV), il partito fondato da Antonio Di Pietro, con il quale ha condiviso una visione rigorosa su legalità, giustizia e trasparenza. Durante il suo mandato come sottosegretario alla Giustizia, ha lavorato su questioni delicate come la riforma della giustizia e la lotta al crimine organizzato, portando il suo contributo tecnico e pratico all’azione di governo.