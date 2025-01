La ministra Santanchè, rinviata a giudizio, sempre più isolata. Ma non molla: "Se me lo chiede la Meloni me ne vado"

Un caso politico che non accenna a chiudersi, quello che ruota attorno a Daniela Santanché. Al mattino, diversi quotidiani pubblicano un colloquio in cui la ministra del Turismo sostiene di essere decisa a non lasciare il suo incarico al governo «l'impatto sul mio lavoro lo valuto io», consegna giudizi aspri su Fratelli d’Italia ("Fdi non mi difende? Chissefrega") e sostiene di essere sostenuta dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

Parole che poco dopo la diretta interessata vuole ridimensionare. Soprattutto nella parte che riguarda Giorgia Meloni: "Se è lei a chiedermi di lasciare - afferma in una nota - sarò conseguente". 'I giornali possono scrivere quello che vogliono, anche quelli che non c'erano quando parlavo, ma non scrivere quello che non ho dettò, aggiunge. A seguito della precisazione - giunta dopo che le sue parole avevano fatto infuriare tutto il partito e irritato anche a Palazzo Chigi e Palazzo Madama - arriva però l'audio che i quotidiani pubblicano sui loro siti. E la polemica non si placa. Certo, l’avviso di garanzia alla premier e a diversi esponenti di governo ha l’effetto di spostare il cono di luce da Santanchè ai piani alti del governo, ma la situazione della ministra non cambia. La data cerchiata in rosso continua ad essere quella di domani quando la Cassazione dovrà decidere sulla competenza territoriale del filone di indagine sul caso Visibilia che vede accusata la ministra del Turismo di truffa aggravata ai danni dell’Inps sulla cassa integrazione nel periodo del Covid. I giudici stabiliranno se il procedimento deve proseguire davanti al Tribunale di Milano o se gli atti dovranno essere trasmessi a Roma. In questo ultimo caso, il procedimento tornerà indietro alla fase precedente alla chiusura dell’indagine. Ma anche se fosse spostato a Roma, è il ragionamento che si fa dentro Fdi, il caso per Santanchè non sarebbe chiuso.