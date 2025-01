Conte attacca la Meloni: "Il danno è una premier che diffonde bugie e falsità"

«Meloni dice che la notizia dell’indagine sul caso Almasri è un danno all’immagine del Paese all’estero che "la manda ai matti". Era un danno d’immagine anche quando Fratelli d’Italia mi portava in Tribunale da premier a suon di esposti e fake news? Era un danno di immagine anche quando gridava paonazza che l’Italia aveva un Premier "criminale"?».

Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. «Meloni non sei sopra la legge. Sei in una democrazia. Ricomponiti! Il danno d’immagine è avere fatto la scelta politica di sfregiare la legalità internazionale imbarcando su un volo di Stato, a nostre spese, un criminale con accuse anche per stupri a bambini di 5 anni. Il danno d’immagine è tenere al suo posto una Ministra con inchieste per truffa allo Stato sui fondi Covid, avere parlamentari pistoleri, aver avuto esponenti di Governo costretti da noi a dimettersi per inchieste su furti di quadri. E potrei continuare. Ma soprattutto il danno di immagine è che tutto il mondo inizia a scoprire che abbiamo una Premier che diffonde bugie e falsità. Non conoscono la vergogna». (ANSA).