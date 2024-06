Ponte sullo Stretto, presto la nuova Commissione. Dopo l'annuncio di Ciucci, le conferme dal ministero

L’amministratore delegato della “Stretto di Messina”, Pietro Ciucci, lo aveva anticipato, durante il suo intervento a “Scirocco”, il talk di Rtp. «Preoccupato per i tempi lunghi delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale e per l’incarico scaduto dei componenti della Commissione Via-Vas? Assolutamente no. Penso che in tempi brevi, sarà nominata una nuova Commissione, che potrebbe anche essere in gran parte in continuità con quella precedente». Così aveva risposto alle domande dei giornalisti Emilio Pintaldi e Sebastiano Caspanello. In effetti, il ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin, dovrebbe nominare entro la metà di luglio la nuova Commissione Via-Vas, alla quale spetterà il compito di esprimere il giudizio definitivo, dopo aver esaminato le integrazioni, che saranno fornite entro i primi giorni di settembre dalla società “Stretto” e dai progettisti del Consorzio “Eurolink”, richieste alle 237 osservazioni. Il Governo vuole evitare che ci sia un “vuoto di potere”, visto che il mandato della precedente Commissione è scaduto lo scorso 24 maggio e che è stata concessa una proroga di 45 giorni, ma solo per l’ordinaria amministrazione.

Le procedure per la sostituzione (o la conferma) dei componenti erano state avviate già da qualche mese. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, infatti, aveva pubblicato l’1 marzo scorso il nuovo avviso permanente per l’invio di «manifestazioni di interesse alla nomina in qualità di componente della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via-Vas». Un avviso in sostituzione del precedente bando, risalente al dicembre del 2022. La Commissione risulta composta, a seguito delle recenti modifiche normative introdotte dal decreto legge 181 del 9 dicembre 2023, da un numero massimo di settanta commissari, inclusi il presidente e il segretario. Verranno scelti tra liberi professionisti ed esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche con adeguata qualificazione in materie tecnico-ambientali, giuridiche e anche sanitarie. «Tutto procede secondo i piani», dicono al Mase. E il cronoprogramma resta, dunque, quello indicato dallo stesso Ciucci: nomina entro luglio della nuova Commissione Via-Vas, esame entro settembre delle risposte alle 237 osservazioni, voto del Cipess (il Comitato interministeriale che, lo ricordiamo, è presieduto dalla premier Giorgia Meloni) tra ottobre e novembre, apertura dei cantieri entro dicembre 2024.