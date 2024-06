Ponte sullo Stretto di Messina, Ciucci: "Nessuno spezzettamento del progetto"

«Non è previsto alcuno spezzettamento del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina». E’ quanto afferma l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci in relazione ad alcune indiscrezioni secondo cui «il progetto potrà essere approvato anche per stralci funzionali», attivando pagamenti ai privati anche se poi l’opera - per un qualsiasi problema - non viene completata.

«Non è previsto alcuno spezzettamento del progetto del ponte sullo Stretto di Messina - spiega invece Ciucci - Con l'approvazione del Progetto definitivo da parte del Cipess, attesa entro l’anno, si avvierà la fase realizzativa del Ponte con le prime opere anticipate e con la Progettazione esecutiva che potrà essere sviluppata per fasi costruttive in linea con le best practice internazionali, con l’obiettivo di ottimizzare la costruzione dell’opera, contenendo tempi e costi». Ciucci spiega in particolare che «il progetto oltre al ponte comprende anche 40 km di raccordi stradali e ferroviari, funzionali, percorribili e utili alla popolazione».