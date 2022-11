Mondiali, tutte e 64 le partite da vedere sulla Rai. ECCO I DETTAGLI

Pronti, via. La squadra Rai è sui blocchi di partenza per coprire il Mondiale di calcio in Qatar. Tutte le 64 partite di questa edizione saranno trasmesse in diretta e in esclusiva italiana sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai1, 19 su Rai2 e 8 su Rai Sport HD. Una squadra Rai composta da un centinaio di persone, numero che la spedizione Rai che l’amministratore delegato Carlo Fuortes durante la conferenza stampa di presentazione del palinsesto predisposto per l’evento ha definito «congruo» considerando «il valore dell’evento». Il numero di componenti la spedizione comprende anche i tecnici che assicureranno I collegamenti tv, radio e web, oltre al personale di staff. Da rilevare che i match in programma in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incontri a eliminazione diretta, cioè dagli ottavi alla finalissima del 18 dicembre, saranno trasmessi su Rai1, mentre Rai2 e Rai Sport HD ospiteranno parte degli incontri della prima fase con la scelta di trasmissione su Rai Sport HD per i match che si giocheranno in contemporanea. La grande novità è che saranno trasmesse in 4K cinquantasei partite: trentasette su Rai1, diciannove su Rai2. Dalla modalità in 4K restano escluse le otto partite (tutte nella prima fase a gironi) che sono in contemporanea e che, quindi, saranno trasmesse su Rai Sport, e anche qui comunque con una novità: non solo via satellite, attraverso il canale 210 di TivùSat, ma anche in modalità ibrida, la HbbTV, ricevibile da Smart TV connesse ad Internet (con HbbTV 2.0 attivo e sintonizzate sul canale 101 DTT - avvio diretto - oppure sintonizzate su un qualsiasi canale Rai, attivando l’applicazione Rai TV+, sezione «Canali TV», già attualmente funzionante in via sperimentale. A viale Mazzini è stato sottolineato dall’amministratore delegato Carlo Fuortes in occasione della conferenza stampa di presentazione del palinsesto predisposto che questo del 4K è uno sforzo tecnologico supplementare fatto dal servizio pubblico per garantire ai telespettatori la migliore fruizione possibile di un evento planetario come la Coppa del Mondo di calcio. Ma non solo 4K a proposito di tecnologia, perchè altre due novità arrivano direttamente dalla FIFA: ogni partita sarà ripresa da 34 telecamere - mai prima d’ora un numero così elevato di strumenti di ripresa utilizzato - mentre altre 12 ottiche, automatizzate, saranno a disposizione dei direttori di gara in sala VAR, sia per l’utilizzo classico (come la revisione degli episodi dubbi, per comminare eventuali sanzioni disciplinari, e via dicendo) sia per la determinazione del fuorigioco, perchè in questi Mondiali In Qatar la valutazione dell’offside sarà infatti semi-automatica, grazie appunto a questi ulteriori 12 speciali strumenti di ripresa.

Grande spazio anche su Rai Radio1

Dalla partita inaugurale di domani fino alla finalissima di domenica 18 dicembre, Rai Radio1 e Radio 1 Sport racconteranno nel dettaglio la Coppa del Mondo, il programma 'Tutto il Mondiale minuto per minutò garantirà una grande offerta sportiva, i 64 incontri saranno trasmessi in diretta grazie a una squadra di 8 radiocronisti e al commento tecnico affidato a Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Massimo Orlando, Sebino Nela e Katia Serra sia su Radio 1 Sport, l’emittente tematica digitale, che su Rai Radio1. In aggiunta, dal lunedì al venerdì, dopo il triplice fischio dell’ultima partita della giornata, ecco dalle 22.05 alle 23.00 Torcida Mundial, che ripeterà la trasmissione Torcida Radio 1 di quest’estate. Al microfono, il caporedattore della redazione sportiva Filippo Corsini e Guido Ardone. Per la parte musicale Max De Tomassi. All’interno del programma la presentazione delle sfide, le formazioni, le curiosità, l’analisi tattica, le interviste ai protagonisti, i precedenti storici, i commenti degli esperti, le domande degli ascoltatori e gli approfondimenti dei temi più scottanti. Inoltre, durante tutta la manifestazione sportiva, sono previste incursioni all’interno degli altri programmi, in aggiunta ai servizi nelle pagine sportive delle principali edizioni dei Gr. E ancora, dopo la fortunata esperienza dei Giochi olimpici di Tokyo, torneranno ogni sera, dopo il match delle 20.00, Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi, ovvero il trio de «Il Circolo dei Mondiali», spin-off calcistico de «Il Circolo degli Anelli». Anche in questa circostanza il format della trasmissione prevede un mix tra l’approfondimento tecnico, tipico di ogni post partita, lo spazio del commento ma anche l’intrattenimento, con alternanza di ospiti, vip e non, per discutere di calcio, ma anche di cultura, di musica, di cinema e di tanto altro. Infine, partendo dal numero 10 RaiPlay realizzerà un programma original che condurrà il pubblico del web al mondiale qatariota attraverso i Mondiali del passato. Un progetto che si svilupperà nella realizzazione di dieci clip della durata di 3 minuti ciascuna, realizzate interamente con immagini di repertorio presenti all’interno delle Teche Rai. Ogni clip sarà composta da dieci episodi legati alla storia dei campionati del mondo, in una sorta di Top ten degli avvenimenti che più di altri hanno segnato il torneo (i dieci gol, le dieci parate, i dieci episodi più curiosi, eccetera). Un prodotto che sarà pubblicato in esclusiva su RaiPlay.

Queste ottiche saranno in grado di tracciare ben 29 punti sul corpo dei calciatori con una frequenza di 50 volte al minuto: elementi che, in combinazione con il sensore all’interno dei palloni, dovrebbero fugare del tutto i dubbi su eventuali situazioni di fuorigioco. Il racconto in tv dell’intero Mondiale sarà affidato a telecronisti, commentatori, conduttori e inviati Rai Sport, tutti coordinati da Donatella Scarnati, team leader della Coppa del Mondo 2022 targata Rai. I telecronisti saranno Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro e Alberto Rimedio, in compagnia - per il commento tecnico - di Lele Adani, Antonio Di Gennaro, Claudio Marchisio e Sebino Nela. Quattro gli inviati: Alessandro Antinelli, Marco Lollobrigida, Simona Rolandi e Jacopo Volpi. A loro il compito di arricchire il racconto delle partite, scovare e riferire le curiosità, di portare il telespettatore «dentro» un Mondiale che, oltre a giocarsi per la prima volta in autunno avanzato, si disputa in un Paese che, per cultura e tradizioni, è per certi versi ancora tutto da scoprire, sebbene abbia già ospitato grandi appuntamenti sportivi, come il Mondiale di atletica. La Coppa del Mondo di calcio avrà il suo spazio digitale, quindi massima visibilità su RaiPlay che, oltre a ospitare le dirette delle partite, avrà anche una sezione dedicata all’on demand, nella quale troveranno spazio, subito dopo la conclusione, gli highlights del match e le interviste. Ogni partita, poi, sarà disponibile, dal fischio finale alla conclusione del Mondiale, anche in forma integrale e on demand, per chi non avesse avuto la possibilità di seguirla in diretta, per gli addetti ai lavori ma anche, semplicemente, per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto dell’evento calcistico più importante in assoluto. E c'è anche RaiNews: per ognuno dei 29 giorni nel corso dei quali si svilupperà la Coppa del Mondo, i telespettatori Rai, sintonizzandosi sul canale 48 del digitale terrestre di Rai News24, o collegandosi al sito rainews.it, avranno la possibilità di trovare gli highlights delle partite, le interviste, i contenuti esclusivi di un’offerta che non è mai stata così ricca in chiave Mondiale di calcio. Inoltre, ogni giorno, nei tradizionali appuntamenti con Sport24, in palinsesto alle 12.30 e alle 19.30, uno spazio di quindici minuti esclusivamente per la Coppa del Mondo, con immagini, interviste e servizi dal Qatar, arricchiti da collegamenti live con lo studio di Rai Sport allestito all’interno dell’IBC di Doha, l’International Broadcasting Center che, da domani al 18 dicembre, sarà la «cittadella planetaria» dell’informazione in chiave calcistica. Ma non solo tv: c'è ovviamente anche la radio del servizio pubblico italiano.

