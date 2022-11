Scivolone del telecronista Rai Alberto Rimedio: "Stasera in questa partita ci sono tante razze". Poi le scuse

Brutto scivolone del telecronista della Rai, Alberto Rimedio, nel corso della telecronaca di stasera. Prima che iniziasse la sfida tra Belgio e Canada, valida per il Gruppo F dei Mondiali 2022, riferendosi alla terna arbitrale e a coloro che sono al VAR ha parlato di razze dicendo testualmente: "Ci sono tante razze in questa partita stasera". Una frase infelice, a dir poco, per uno dei telecronisti di punta della Rai. Subito dopo la fine del primo tempo il telecronista si è scusato, sottolineando come non fosse sua intenzione ferire qualcuno o esprimere un concetto vicino al razzismo.

