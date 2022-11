Neymar sorride a metà: lesione al legamento, salta due partite

Una "lesione al legamento laterale" della caviglia destra terrà fuori dal campo Neymar per le prossime due partite del girone dei mondiali. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il campione del Psg dopo la distorsione rimediata nel match con la Serbia hanno evidenziato il problema serio alla caviglia. Il medico della Selecao, Rodrigo Lasmar ha detto che Neymar «non sarà a disposizione per le prossime due partite, ma sta lavorando con l’obiettivo di essere recuperato per il resto del Mondiale».

