Clamoroso ai Mondiali, il Portogallo affronta la Svizzera con CR7 in panchina

Nella sfida in programma alle 20 contro la Svizzera, il Portogallo scenderà in campo senza la sua stella Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse lusitano inizierà il match seduto in panchina, un match da dentro o fuori: l'ultimo ottavo di finale del mondiale in Qatar. Chi vince affronta la sorpresa Marocco che ha eliminato la Spagna ai calci di rigore.

CR7 è stato lasciato fuori dagli undici titolari da Fernando Santos, che gli ha preferito l'attaccante del Benfica Gonçalo Ramos. Out anche Rafael Leao. Yakin si affida a Embolo in attacco e alla fantasia di Shaqiri

Le formazioni ufficiali

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Pepe, Cancelo; Otávio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix. CT: Fernando Santos.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Fernandes, Schär, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. CT: Yakin.

