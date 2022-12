La Croazia fa gol al Brasile e la terra... trema: movimenti tellurici in patria

In Croazia la terra ha letteralmente tremato in concomitanza con le esultanze per le reti della nazionale nel quarto di finale contro il Brasile ai mondiali.

Il Dipartamento di Geofisica della Facoltà di Scienze Naturali di Zagabria ha reso noto che i suoi sismografi hanno registrato movimenti tellurici, «ondulazioni che non corrispondono a veri e propri terremoti». Hanno coinciso con il gol del pareggio di

Bruno Petkovic nei supplementari, con il primo rigore del Brasile parato da Dominik Livakovic e infine con l’errore dal dischetto di Marquinhos che ha qualificato la Croazia alle semifinali.

Gli eventi pèiù significativi sono stati registrati nella capitale Zagabria e a Fiume.

