Orsato arbitrerà semifinale Argentina-Croazia

Sarà la squadra arbitrale italiana a dirigere la partita di martedì 13 alle ore 20 tra l’Argentina e la Croazia, valida come prima semifinale del campionato del Mondo in Qatar. A scendere in campo saranno l’arbitro Daniele Orsato (Sezione di Schio) e gli assistenti Ciro Carbone (Napoli) e Alessandro Giallatini (Roma 2), mentre in Sala VAR ci saranno Massimiliano Irrati (Pistoia) e Paolo Valeri (Roma 2), rispettivamente con il ruolo di Video Assistant Referee e Assistant VAR. «Il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, il Vice Duccio Baglioni, il Comitato Nazionale, e tutti gli arbitri italiani - si legge in una nota dell’Aia - si congratulano con Daniele, Ciro, Alessandro, Massimiliano e Paolo per questa importante designazione che riempie di orgoglio l’intero movimento arbitrale».

