Verso Argentina-Francia, arbitrerà il polacco Marciniak. Ma il Marocco... non si arrende

Il polacco Szymon Marciniak arbitrerà la finale dei Mondiali 2022 Argentina-Francia. Lo ha annunciato la Fifa.

Intanto, la Federcalcio marocchina ha inviato oggi una lettera ufficiale alla Fifa in cui contesta l’arbitrato del messicano César Arturo Ramos durante la partita Marocco-Francia svoltasi mercoledì. La FRMF denuncia il fatto che la squadra marocchina sia stata privata di due rigori, non segnalati dal direttore di gara, e l’uso della Var inoltre non sarebbe stato neppure preso in considerazione. L’azione più eclatante dell’incontro, secondo il ricorso, sarebbe quella avvenuta al 27', quando l’arbitro ha inflitto un cartellino giallo a Sofiane Boufal, che aveva appena subito un’azione di contrasto di Theo Hernandez in area francese.

