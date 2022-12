Argentina-Francia, finale memorabile. Sei reti, emozioni incredibili, rigori e... i 7 cambi di Deschamps

Una finale stellare. Argentina-Francia è stato emozionante fino all'ultimo secondo. Gol, salvataggi continui e... anche sette cambi...

Didier Deschamps ha effettuato 7 sostituzioni: il commissario tecnico dei Blues al 121 del secondo tempo supplementare ha fatto entrare Disasi al posto di Kounde, effettuando dunque la settima sostituzione (quattro durante i tempi regolamentari, tre durante i supplementari). È una cosa possibile? Cosa dice il regolamento?

Il regolamento prevedrebbe un massimo di 5 sostituzioni durante il tempo regolamentare, alle quali può esserne aggiunta una ai supplementari. In questo caso specifico, la Francia ha avuto il permesso di effettuare una settima sostituzione per via di una botta in testa subita da Adrien Rabiot (commozione cerebrale), sostituito da Fofana come quinto cambio della partita, primo dei supplementari.

Il regolamento

Le squadre possono effettuare 5 sostituzioni ciascuna durante i tempi regolamentari (e possono interrompere il gioco tre volte per effettuarle – Dunque, l’intervallo fra i tempi di gioco non vale come interruzione). Se si giocano i tempi supplementari, entrambe le squadre possono effettuare una ulteriore sostituzione e hanno diritto ad un ulteriore “slot” per interrompere il gioco ed effettuarla. Le squadre possono dunque effettuarne al massimo 6 nell’arco dei 120 minuti (con al massimo 4 interruzioni del gioco). Ma in questa finale – come abbiamo visto – c’è un’altra variabile di cui tener conto…

IL CAMBIO RABIOT-FOFANA / L’uscita di Rabiot dal campo è stata infatti classificata come sostituzione obbligata per sospetta commozione cerebrale. Si applica dunque il “protocollo A”, che autorizza un cambio extra. La “settima” sostituzione della Francia (Kounde-Disasi) è dunque regolare. E a beneficiarne poteva essere anche l’altra squadra: per par-condicio infatti anche l’Argentina – vista la situazione – avrebbe potuto da regolamento effettuare un settimo cambio.

© Riproduzione riservata