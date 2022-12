Mondiali, l'albo doro. L'Argentina sale a quota tre titoli

L'Argentina vince in Qatar il suo terzo titolo Mondiale, dopo Argentina '78 e Messico '86

Questo l’albo d’oro del Mondiale.

1930 Uruguay in Uruguay

1934 Italia in Italia

1938 Italia in Francia

1950 Uruguay in Brasile

1954 Germania Ovest in Svizzera

1958 Brasile in Svezia

1962 Brasile in Cile

1966 Inghilterra in Inghilterra

1970 Brasile in Messico

1974 Germania Ovest in Germania Ovest

1978 Argentina in Argentina

1982 Italia in Spagna

1986 Argentina in Messico

1990 Germania in Italia

1994 Brasile negli Stati Uniti

1998 Francia in Francia

2002 Brasile in Corea del Sud e Giappone

2006 Italia in Germania

2010 Spagna in Sudafrica

2014 Germania in Brasile

2018 Francia in Russia

2022 Argentina in Qatar (

