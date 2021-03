Carofiglio volontario per il test del vaccino ReiThera: "Non mi sento un eroe"

E’ partita ufficialmente la sperimentazione del vaccino contro il Covid ReiThera all’azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Tra i 5 volontari, sabaro scorso alle 9,30 per la somministrazione è arrivato anche lo scrittore Gianrico Carofiglio, così come aveva annunciato in un’intervista televisiva. «Non mi sento un eroe, quando ho saputo della sperimentazione mi è venuto spontaneo partecipare», ha detto ai cronisti.

Anche il giornalista del TgR Campania, Geo Nocchetti ha deciso di aderire «perchè in un momento in cui a causa di una comunicazione non proprio esaustiva, sapere che un operatore dell’informazione sceglie di fare il volontario per un vaccino sperimentale credo possa in qualche modo servire a quanti in queste ore sono dubbiosi sui vaccini o non si stanno presentando».

Carofiglio, così come il giornalista Nocchetti e gli altri 3 volontari dovranno recarsi nuovamente all’ospedale di Caserta tra 21 giorni per ricevere la seconda somministrazione del vaccino sperimentale. Nel frattempo, sono ripartite in Terra di lavoro le vaccinazioni Astrazeneca per i docenti, il personale Ata e le forze dell’ordine anche presso il presidio vaccinale della Difesa nella caserma Orsi di via Laviano a Caserta.

