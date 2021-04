Pfizer: vaccino efficace al 100% negli adolescenti fra 12 e 15 anni

«Il vaccino Pfizer/BioNtech ha un’efficacia del 100% sui ragazzi dai 12 ai 15 anni». Lo rende noto la multinazionale farmaceutica in una dichiarazione presentando i risultati relativi ai test (Fase 3) condotti su 2.260 adolescenti americani. Il siero, inoltre, «ha mostrato» lo sviluppo di «robuste risposte anticorpali». Si tratta di una serie di sperimentazioni mirate a una possibile approvazione per la somministrazione in vista del prossimo anno scolastico.

Pfizer/BioNTech prevedono di presentare i dati alla Food and Drug Administration (Fda) il prima possibile per un’autorizzazione estesa all’uso di emergenza del suo vaccino a due dosi. Il vaccino è attualmente autorizzato negli Stati Uniti per l’uso di emergenza nelle persone di età pari o superiore a 16 anni.

Dei 2.260 adolescenti coinvolti nello studio, 1.129 hanno ricevuto un placebo e 1.131 il vaccino. In totale sono stati registrati solo 18 casi di Covid-19 e tutti negli adolescenti che hanno ricevuto il placebo. I dati devono ancora essere sottoposti a revisione paritaria e non sono stati pubblicati su alcuna rivista scientifica.

Pfizer ha aggiunto che gli effetti collaterali osservati negli adolescenti erano simili a quelli osservati nei giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni e includono: dolore al sito dell’iniezione, affaticamento e febbre. Ora i partecipanti saranno monitorati per altri due anni.

«Desideriamo tutti una vita normale. Questo è particolarmente vero per i nostri figli», ha affermato Ugur Sahin, CEO di BioNTech. «I primi risultati che abbiamo visto negli studi sugli adolescenti suggeriscono che i bambini sono particolarmente protetti dalla vaccinazione, il che è molto incoraggiante date le tendenze che abbiamo visto nelle ultime settimane per quanto riguarda la diffusione della variante B.1.1.7 del Regno Unito», aggiunge. Pfizer/BioNTech hanno avviato una sperimentazione clinica del vaccino in bambini sotto i 12 anni d’età e hanno iniziato le vaccinazioni nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni solo la scorsa settimana. Gli scienziati prevedono di iniziare a testare il vaccino la prossima settimana anche nei bambini più piccoli, quelli di età compresa tra 2 e 5 anni e a seguire si prevedono studi su bambini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni.

