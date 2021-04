Vaccino AstraZeneca, raccomandato uso over 60. L'Aifa: “Effetto protettivo da trombosi”

Il ministero della Salute raccomanda l’uso preferenziale del vaccino AstraZeneca «nelle persone di età superiore ai 60 anni». La circolare, da quanto risulta all’Agi, è stata firmata nella notte dal direttore generale Gianni Rezza, e diramata a tutti gli organi competenti. L’attesa disposizione ministeriale fa sua la linea del Cts e del Consiglio superiore di Sanità. Pur ribadendo che il vaccino è approvato per tutte le persone con più di 18 anni di età, se ne raccomanda un suo uso «preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni», tenuto conto del «basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalita da Covid-19». Secondo la circolare del ministero, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, nuovo nome del siero AstraZeneca, può completare il ciclo assumendo la seconda.

L'effetto protettivo

L’associazione con gli eventi trombotici «non è stata riscontrata nei soggetti di età superiore a 60 anni, nei quali l’incidenza dei casi a seguito della vaccinazione risulta addirittura inferiore rispetto a quella attesa». Lo afferma la Commissione tecnico scientifica Cts dell’Aifa nel parere sul vaccino di AstraZeneca, in relazione ai casi di trombosi rare segnalati a seguito della somministrazione dello stesso vaccino. Il vaccino, come sottolineato dagli esperti nella conferenza stampa al ministero della Salute dopo il pronunciamento di ieri dell’Ema, potrebbe dunque avere un «effetto protettivo» per questa fascia di età.

© Riproduzione riservata