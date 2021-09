Post-Covid, gocce nasali di vitamina A per i disturbi all'olfatto

La vitamina A in forma di gocce nasali potrebbe aiutare contro i disturbi dell’olfatto post-Covid: è quanto si sta cercando di dimostrare con un trial clinico della durata di 12 settimane condotto presso la University of East Anglia da Carl Philpott che spiega: «vogliamo vedere se alla terapia con le gocce segua un aumento di dimensioni e attività delle vie nervose degli odori danneggiate dal virus».

I disturbi dell’olfatto sono uno dei tratti distintivi del Covid e possono perdurare a lungo anche dopo la risoluzione dell’infezione. L’olfatto viene del tutto o in parte danneggiato, con pazienti che riferiscono di sentire gli odori ad esempio dei cibi fortemente alterati. Di qui l’idea di trovare una terapia per questo che è anche uno dei sintomi del long-Covid.

«Cercheremo di capire - continua Philpott sulla BBC Health online - se la terapia porta a modifiche dei bulbi olfattori», che sono gli hub nervosi che dal naso spingono gli stimoli olfattivi al cervello tramite i nervi olfattivi.

