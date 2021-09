Vaccini, Locatelli: "La terza dose non è scontata per i giovani"

«Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose». Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli a margine di un evento a Genova. «E' stato detto chiaramente anche dall’Agenzia europea del farmaco» e «dallo stesso Oms, non dimenticandoci che abbiamo una situazione mondiale globale per cui è importante riuscire a dare copertura per quei Paesi a basso e medio reddito dove la campagna vaccinale è imparagonabilmente più bassa in termini di coloro che hanno ricevuto l’immunizzazione» rispetto al nostro Paese.

