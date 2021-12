Sileri: con Omicron stiamo andando verso l'endemia, quindi niente panico. Ecco cosa significa

Sileri: con Omicron stiamo andando verso l'endemia, quindi niente panico. Ecco che significa.

«Abbiamo in circolazione la variante Omicron, andiamo verso la riduzione della quarantena per i vaccinati ma per gradi. Ossia con il passare dei giorni ci possono essere degli aggiustamenti a seconda delle situazione. Con Omicron stiamo andando verso l'endemia, quindi niente panico». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a "Pomeriggio cinque news" su Canale 5.

"Ci dobbiamo aspettare purtroppo che centinaia di migliaia di persone ogni settimana si prendono la variante Omicron, ma il peso sugli ospedali sarà inferiore rispetto all’anno scorso con meno contagi perché la popolazione è oltre i tre quarti vaccinata e richiamata - ha sottolineato Sileri -. Il punto è che questa variante sembra essere meno aggressiva come ricoveri e terapie intensive occupate, lo si è visto anche negli altri paesi". E sui dati della Germania ha spiegato: "Ha bloccato la quarta ondata di Delta che noi non abbiamo vissuto come loro, la quarta ondata rafforzata da Omicron che stiamo vivendo noi, in Germania deve ancora arrivare, vedrete che nei prossimi giorni avrà i nostri numeri o come quelli della Francia o del Regno Unito".

Qui è possibile vedere l'intervista a Pierpaolo Sileri durante Pomeriggio 5 news.

Cosa significa endemia?

Una malattia si considera endemica quando l’agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo.

Il Dizionario di Medicina Treccani spiega così il significato di endemia: si tratta di una "costante permanenza, in un determinato territorio, di una malattia che tende a presentarsi sporadicamente o a piccoli focolai e con una incidenza relativamente uniforme, in ciò differenziandosi dall’epidemia. Epidemie ed esempio si possono alternare nel tempo, come nel caso delle malattie esantematiche. Endemica, per es. è la malaria in alcune regioni dell’Asia. Molte malattie endemiche presentano ciclicità stagionali o comunque risentono fortemente di specifiche e contingenti situazioni ambientali. Si considerano endemiche nel nostro paese molte malattie infettive, in partic. le salmonellosi, o anche, in talune regioni, malattie non infettive come il gozzo".

© Riproduzione riservata