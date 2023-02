Vaccino, Gimbe: 2 persone su 3 senza quarta dose. La quinta al 14,5%

Scoperte, dalla protezione della quarta dose del vaccino anti Covid, 2 persone su 3 in Italia e in generale le somministrazioni sono in calo del 29,1%. Per la quinta dose la copertura è al 14,5% mentre le persone non vaccinate di età superiore ai 5 anni con neanche una dose al 10 febbraio sono 6,77 milioni. Sono 6,4 milioni gli attualmente vaccinabili, pari all’11,1% della platea (dal 7,3% della Provincia Autonoma di Trento al 14,6% della Provincia Autonoma di Bolzano). Sono i dati del monitoraggio settimanale delle Fondazione Gimbe.

