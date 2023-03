Magri senza dieta: la "puntura" di semaglutide è di moda. Ma è allarme effetti collaterali

Liraglutide e semaglutide sono farmaci antidiabetici che hanno dimostrato di avere un effetto benefico anche sulla perdita di peso. Entrambi sono analoghi dell'ormone Glp-1, che agisce sull'insulina e sulla sazietà. Il primo farmaco aiuta a perdere da 5 a 7 chili in media, mentre il secondo può far perdere fino al 15% del peso corporeo in un anno. Il tirzepatide, invece, è un farmaco approvato da poco per il diabete negli Stati Uniti e ancora in fase di approvazione in Europa, che ha dimostrato una perdita media di peso superiore al 20% alla dose più alta.

I possibili effetti collaterali e il loro uso appropriato

Nonostante l'efficacia dimagrante di questi farmaci, non dovrebbero essere assunti alla leggera o usati senza una reale necessità medica. Possono infatti causare effetti collaterali come nausea e disgusto per il cibo, e hanno una lunga lista di controindicazioni. Inoltre, il loro utilizzo come farmaci anti-obesità è subordinato a un BMI superiore a 30 o a un sovrappeso associato a fattori di rischio.

Da farmaco a panacea?

Nonostante i video gioiosi e i TikTok challenge, questi farmaci non sono pillole miracolose e richiedono una corretta alimentazione e attività fisica per funzionare. La loro approvazione come farmaci anti-obesità è subordinata a condizioni specifiche e il loro uso deve essere valutato attentamente da un medico.

La "faccia da semaglutìde" e la controversia sui social

C’è anche un neologismo: «faccia da semaglutìde», per indicare i segni sul viso che lascia la perdita di peso repentina. La «faccia da semaglutìde» è stata contestata sui social, tra l’altro, a Khloé Kardashian che nega. Elon Musk, con un utente che gli chiedeva perché fosse così in forma, se n’è persino vantato.

La "puntura della magrezza" e la sua origine

La «puntura della magrezza» — il semaglutìde si somministra con iniezioni sottocutanee nell’adipe addominale — si deve alla serendipità. Indicata per i diabetici di tipo 2, ha causato nei pazienti cali ponderali fino al 15%.

Studio comparativo sul semaglutìde e la chirurgia bariatrica

Ed è di novembre 2022 uno studio del New England Medical Journal che ne compara gli effetti, sull’obesità resistente, alla chirurgia bariatrica. Così molti medici negli Stati Uniti hanno iniziato a prescriverla anche a chi non è obeso, né diabetico, né pre-diabetico.

