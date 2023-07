Farmaco rende possibile la ricrescita dei denti: in Giappone dal 2024 test sull’uomo

Un team di ricerca giapponese sta avanzando nello sviluppo di un innovativo farmaco che potrebbe consentire alle persone di far crescere nuovi denti, con studi clinici che inizieranno nel luglio 2024. Lo riferisce il quotidiano nipponico in lingua inglese Mainichi.

Il farmaco per la ricrescita dei denti è destinato a persone che non hanno un set completo di denti permanenti a causa di fattori congeniti. L'obiettivo del team è di renderlo disponibile per l'uso generale nel 2030.

In precedenti esperimenti sugli animali, il medicinale ha stimolato la crescita di denti di "terza generazione" dopo i denti da latte e quelli permanenti.

Katsu Takahashi, ricercatore capo e responsabile del reparto di odontoiatria e chirurgia orale presso l'Istituto di Ricerca Medica dell'Ospedale Kitano di Osaka, ha detto: "L'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Sto lavorando su questo da quando ero studente. Ero fiducioso di poterlo realizzare".

L'anodontia è una condizione congenita che provoca la crescita di un numero inferiore al normale di denti, presente in circa l'1% della popolazione. Si ritiene che i fattori genetici siano la causa principale per il decimo dei pazienti con anodontia che mancano di sei o più denti, una condizione categorizzata come oligodontia. Queste condizioni sono note anche come agenesia dentale.

Il team di ricerca di Takahashi si è concentrato su USAG-1, sviluppando un farmaco anticorpale neutralizzante in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, a topi con un numero congenitamente basso di denti è stato somministrato il farmaco, che ha portato alla crescita di nuovi denti.

Il lavoro è ora in corso per rendere il farmaco pronto per l'uso umano. Una volta confermato di non avere effetti negativi sul corpo umano, sarà mirato a trattare bambini di età compresa tra 2 e 6 anni che mostrano anodontia.

Se avrà successo, un farmaco per la rigenerazione dei denti potrebbe essere un elemento di svolta per l'intero campo dell'odontoiatria.

Circa l'1% della popolazione mostra l'inverso dell'anodontia: l'iperdontia, una condizione congenita che provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo la ricerca del team di Takahashi, uno su tre di tali casi si manifesta come la crescita di un terzo set di denti.

Takahashi crede che, nella maggior parte dei casi, la capacità dell'uomo di far crescere un terzo set si sia persa nel corso del tempo.