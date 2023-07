Sono sei gli alimenti chiave per prevenire infarti e ictus: ecco quali sono

Uno studio condotto dai ricercatori della McMaster University e Hamilton Health Sciences presso il Population Research Health Institute (PHRI) ha scoperto che non mangiare a sufficienza sei alimenti chiave in combinazione comporta un rischio più elevato di malattie cardiovascolari come infarto e ictus.

Sebbene le informazioni contenute in questo articolo possano fornire orientamenti utili, è sempre importante rivolgersi a un medico esperto in dietologia o a un dietista professionista prima di apportare cambiamenti significativi alla propria dieta per assicurarsi che le scelte alimentari siano appropriate per le vostre esigenze di salute individuali.

Fondamentali frutta, verdura, legumi, noci, pesce e latticini integrali

Il consumo di frutta, verdura, legumi, noci, pesce e latticini integrali è fondamentale per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, inclusi infarti e ictus. Lo studio ha anche scoperto che una dieta sana può essere raggiunta in vari modi, ad esempio includendo quantità moderate di cereali integrali o carni non lavorate. Molte ricerche si sono concentrate sui paesi occidentali e sulle diete che combinavano cibi dannosi e ultra-elaborati con cibi ricchi di nutrienti.

Quasi 18 milioni di decessi per eventi cardiovascolari nel 2019

L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che quasi 18 milioni di persone siano morte per eventi cardiovascolari nel 2019, che rappresentando il 32% di tutti i decessi globali. Di questi decessi, l’85% era dovuto ad infarto e ictus. I ricercatori PHRI e i loro collaboratori hanno analizzato i dati di 245.000 persone in 80 paesi da più studi. I risultati sono stati pubblicati sull'European Heart Journal.

La moderazione è fondamentale nel consumo di alimenti naturali

Oltre ad avere un carattere globale questo studio, definendo il PURE Healthy Diet Score, si è concentrato esclusivamente su alimenti protettivi o naturali. "C'è una recente maggiore attenzione per un maggiore consumo di alimenti protettivi per la prevenzione delle malattie. Al di fuori di grandi quantità di frutta, verdura, noci e legumi, i ricercatori hanno dimostrato che la moderazione è fondamentale nel consumo di alimenti naturali», ha affermato affermato il primo autore Andrew Mente, del Dipartimento di ricerca sulla salute di McMaster.

Assunzione giornaliera media

"Quantità moderate di pesce e latticini interi sono associate a un minor rischio di malattie cardiovascolari e mortalità. Gli stessi risultati sulla salute possono essere raggiunti con un consumo moderato di cereali e carne, purché si tratti di cereali integrali non raffinati e carni non lavorate. Il PURE Healthy Diet Score raccomanda un’assunzione giornaliera media di: frutta da due a tre porzioni; verdure in due o tre porzioni; noci in una porzione; e latticini a due porzioni. Il punteggio include anche da tre a quattro porzioni settimanali di legumi e da due a tre porzioni settimanali di pesce. Possibili sostituti includevano cereali integrali in una porzione giornaliera e carne rossa o pollame non lavorati in una porzione giornaliera.

Cosa sono i latticini integrali

l termine "latticini integrali" si riferisce generalmente ai prodotti lattiero-caseari che non sono stati alterati o ridotti nel contenuto di grassi. Ciò significa che non sono stati "sgrassati" o "semigrassati", ma conservano tutto il grasso naturale del latte da cui provengono.

Questi prodotti includono latte intero, yogurt intero, formaggi fatti con latte intero e altri prodotti lattiero-caseari simili. Sono spesso apprezzati per il loro gusto ricco e cremoso, ma contengono anche più calorie e grassi rispetto ai loro equivalenti a basso contenuto di grassi.

È importante notare che, sebbene i prodotti lattiero-caseari integrali contengano più grassi, alcuni studi hanno suggerito che il consumo di latticini integrali può essere associato a benefici per la salute, come un minor rischio di obesità e malattie cardiache. Tuttavia, come con qualsiasi alimento, è importante consumare i latticini integrali con moderazione nell'ambito di una dieta equilibrata e varia.