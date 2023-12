In Italia due casi di polmonite da mycoplasma nei bambini. Salgono Covid e influenza

Al momento sono stati segnalati in Italia due casi di polmoniti da Mycoplasmapneumoniae - in bambini ricoverati con sintomi respiratori - dal laboratorio di riferimento di Perugia, uno relativo alla settimana 47/2023 (coinfezione con Rhinovirus) e uno alla settimana in corso, in linea con quanto atteso in questo periodo. Lo evidenziano i bollettini della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità. Vari focolai sono stati già registrati in Cina, dove il batterio è stato segnalato inizialmente, e in Francia.

Salgono Covid e influenza: il ministero preme sui vaccini

Aumentano, nell’ultima settimana, i casi di Covid-19 e di sindromi parainfluenzali e influenzali in Italia. Un trend in salita che preoccupa i medici dei Pronto soccorso, che già registrano delle sofferenze in varie Regioni, e che spinge il ministero della Salute a premere sulle vaccinazioni allertando le Regioni a programmare Open day per le immunizzazioni. Sul fronte delle polmoniti pediatriche invece, dopo i focolai registrati in Cina e Francia, due primi casi di polmonite da batterio Mycoplasma pneumoniae sono stati notificati dall’Iss anche in Italia, ma i pediatri invitano ad evitare gli allarmismi.

Sono infatti tutti in salita gli indicatori del Covid. Nella settimana 23-29 novembre, secondo i dati del ministero della Salute e Iss, sono stati registrati 52.177 nuovi casi positivi, +16,1% rispetto alla settimana precedente. In aumento anche i deceduti (291, +23,8% rispetto ai 235 precedenti) e sale il tasso di occupazione delle terapie intensive (1,9% il 29 novembre contro l’1,5% del 22 novembre) con 170 posti occupati contro i 137 precedenti. Anche il tasso di occupazione in area medica relativo al 29/11/2023 è aumentato fissandosi al 9,2% (5.741 ricoverati) rispetto a 7,7% (4.811 ricoverati) del 22/11/2023.

E con l’avanzare della stagione fredda, a crescere è anche l'incidenza delle sindromi simil-influenzali, che nell’ultima settimana si attesta a 9,2 casi per mille assistiti (contro 7,9 nello scorso bollettino), con una prevalenza di Rhinovirus e una percentuale ancora piccola di virus influenzali veri e propri. I bollettini della sorveglianza RespiVirNet pubblicati dall’Iss indicano che sono maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni. La circolazione dei virus influenzali si mantiene a bassi livelli, sebbene in lieve aumento rispetto alla settimana precedente. Questi dati, commenta il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, «confermano sostanzialmente l’andamento previsto rispetto alla stagionalità».

Quindi, un invito: «Rinnoviamo l’appello alle Regioni ad intensificare gli sforzi organizzativi e a predisporre Open Day nei quali offrire libero accesso senza prenotazione per le vaccinazioni». Sottolinea l’importanza di vaccinarsi anche il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) Fabio De Iaco, secondo il quale «da questo momento siamo in emergenza nei Pronto soccorso, perchè è iniziata una escalation dei casi di Covid e di influenza o parainfluenza con l’aumento della necessità di ricovero nei reparti ordinari».

Questo significa, spiega all’ANSA, che «da adesso in poi il sovraffollamento dei Pronto soccorso potrà solo aumentare e già registriamo delle sofferenze soprattutto nelle regioni del Nord». Attualmente, rileva, "l'occupazione delle terapie intensive è fortunatamente bassa e questo dimostra la bassa letalità attuale del Covid. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti ha bisogno di essere ricoverata nei reparti ordinari per altre patologie, e solo dopo è rilevata la positività, oppure si tratta di pazienti con Covid che non possono essere gestiti a casa.

Ciò comporta l’occupazione di posti letto nei reparti, posti che vengono sottratti ad altre necessità». Verosimilmente, sottolinea il presidente Simeu, «il picco dell’influenza sarà subito dopo Natale, ma mi aspetto un mese di gennaio drammatico».

Eppure, scarsa è stata sinora l'adesione alla vaccinazione: «Ad oggi sono solo 800mila le persone che si sono immunizzate, ma in questo momento è assolutamente importante vaccinarsi contro entrambe le patologie, per tutelare se stessi e gli altri», afferma. Invitano invece alla calma i pediatri, evidenziando che non si è osservato alcun aumento delle infezioni respiratorie da Mycoplasma pneumoniae. Al momento, due casi sono stati segnalati in Italia dal laboratorio di riferimento di Perugia, i primi notificati dall’Iss. Si tratta di due bambini ricoverati con sintomi respiratori. Fondamentale, conclude la Società italiana di pediatria (Sip), è ora un uso appropriato degli antibiotici.